Центробанк высчитал стоимость жизни россиянина

Названы марки гаджетов, которые страхуют чаще других Подробнее

На конец первого полугодия 2019 года в России было подписано 8,93 миллиона договоров страхования жизни на общую сумму 17,74 триллиона рублей.

В основном договоры оформляют для страхования жизни заемщика. Число россиян, застрахованных по этой категории, — 5,77 миллиона. Общая сумма составляет 8,58 триллиона рублей, то есть средняя сумма страхования по таким договорам — 1,48 миллиона рублей.

Россияне редко страхуют свою жизнь целенаправленно. Так считает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

«Думаю, что чистое страхование жизни, когда люди приходят и говорят: „Застрахуйте мне жизнь, потому что я хочу, чтобы моя семья была спокойна, если я единственный кормилец в семье“… Я не думаю, что у нас ответственность социальная в обществе выросла настолько, что резко увеличилось число таких людей», — заявил он.

Голубовский предположил, что расширилась линейка продуктов, поэтому эту услугу продают в нагрузку к другим.