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    20 апреля 2021, 18:53

    Центробанк выпустит памятную серебряную монету в честь академика Сахарова

    Дарья Морозова

    Центробанк выпустит серебряную монету в столетию академика Андрея Сахарова. Она войдет в серию «Выдающиеся личности России». Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    С одной стороны будет рельефное изображение герба России, надпись «Российская Федерация», «Банк России», обозначение номинала монеты и год выпуска. На другой — рельефное изображение портрета академика, схема атома, а также подпись Сахарова и годы его жизни — 1921–1989 год.

    Тираж составит пять тысяч экземпляров.