31 июля 2023, 14:10
Центробанк выявил семь нелегальных финансовых компаний в Нижегородской области
Центробанк РФ выявил семь нелегальных финансовых компаний в Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Как рассказали в пресс-службе управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, помимо «черных кредиторов» там выявили финансовую пирамиду. А также одного нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг.
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В сообщении говорится, что «черные кредиторы» чаще всего работали под вывеской комиссионных магазинов и назначали завышенные проценты по займу.
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