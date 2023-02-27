27 февраля 2023, 09:45
Центробанк России начал экономить на сотрудниках — СМИ
«Коммерсант»: ЦБ уволит около тысячи сотрудников ради экономии на зарплатах
Руководство Центрального банка до 1 мая 2023 года уволит около тысячи сотрудников ради экономии на заработных платах. Об этом сообщил «Коммерсант».
Отдельные распоряжения по сокращениям спустили и в региональные отделения регулятора. В настоящее время речь идет только о первой волне увольнений, однако осенью запланирована и вторая.
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«Причиной таких кадровых решений стала экономия на работниках. Одновременно с этим регулятор отказался от выплаты двух месячных окладов к отпуску», — отметили в издании.
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В Центробанке уточнили, что оптимизация началась еще несколько лет назад, численность штата сократилась до 30% еще в 2015 году. Однако столь масштабных сокращений еще не было.
Другой источник издания добавил, что нынешнее сокращение сотрудников ЦБ может быть связано с поиском средств на создание своих подразделений в Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Центробанк
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