Центробанк решил ввести для банков новые ограничения по выдаче кредитов

Центробанк России готовит для банков новые ограничения для выдачи кредитов. Речь идет о надбавках к коэффициентам риска по кредитам, которые должны будут удержать российские банки от выдачи рискованных займов. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на регулятора.

По предварительным данным, надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях для банков будут увеличены с октября этого года. Решение должно помочь снизить объем выдаваемых банками рискованных кредитов. В результате будет приторможен рост долговой нагрузки россиян.

«Кредиты физлицам с соотношением долговых выплат к среднемесячным доходам на уровне более 80% будут наименее выгодными для банков, так как потребуют большего резервного обеспечения с учетом повышенных надбавок», — рассказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Панов.

Пока средний показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) в России — 61,1%. Известно, что почти треть кредитов банки выдают заемщикам, которые тратят на их погашение почти весь заработок.

В ЦБ ранее сообщили, что россияне должны банкам почти 24 триллиона рублей. эксперты считают, что причина этого кроется в незаинтересованности власти в сохранении доходов населения.