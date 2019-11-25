  • Центробанк рассказал о новом способе борьбы с «зарплатным рабством»

    25 ноября 2019, 23:37

    Александра Каширина

    ЦБ предложил механизм, при котором можно будет бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на счет другого банка. В ведомстве считают, что это снимет барьеры при выборе зарплатного банка. Об этом сообщил телеканал «РБК».
    Центробанк рассказал о новом способе борьбы с «зарплатным рабством»

    Согласно докладу, на данный момент работник вправе выбрать любой банк, однако фактически этому препятствует работодатель и высокие комиссии за перевод средств. Работодателю выгоднее использовать один банк для всех сотрудников, так как он получает различные льготы при массовом обслуживании.

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    Как отмечается в докладе, это вредно для конкуренции, так как снижаются стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт. К примеру, целых 60% на рынке зарплатных проектов составляет только доля Сбербанка.

    Центробанк предложил убрать комиссию за перевод денежных средств с зарплатного счета на счет работника в другом банке.

    Среди других мер были также указаны возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, чтобы препятствовать работодателю в ограничении работника, а также введение в госорганах и госкомпаниях несколько зарплатных банков на выбор для повышения конкуренции между банками.