Центробанк рассказал о новом способе борьбы с «зарплатным рабством»

Согласно докладу, на данный момент работник вправе выбрать любой банк, однако фактически этому препятствует работодатель и высокие комиссии за перевод средств. Работодателю выгоднее использовать один банк для всех сотрудников, так как он получает различные льготы при массовом обслуживании.

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Как отмечается в докладе, это вредно для конкуренции, так как снижаются стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт. К примеру, целых 60% на рынке зарплатных проектов составляет только доля Сбербанка.

Центробанк предложил убрать комиссию за перевод денежных средств с зарплатного счета на счет работника в другом банке.

Среди других мер были также указаны возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, чтобы препятствовать работодателю в ограничении работника, а также введение в госорганах и госкомпаниях несколько зарплатных банков на выбор для повышения конкуренции между банками.