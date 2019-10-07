  • Центробанк рассказал о незаконном поиске клиентов банками

    07 октября 2019, 04:25

    Валерия Шафирко

    За три квартала текущего года Банк России 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй. Такие запросы банки делают для того, чтобы предложить свои услуги. Об этом сообщила газета «Известия».
    Центробанк рассказал о незаконном поиске клиентов банками

    Греф рассказал о поисках похитителя данных клиентов

    Подробнее

    На банковских клиентов, которые исправно выплачивают кредиты, совершаются настоящие маркетинговые атаки со стороны других кредитных организаций, услугами которых эти граждане никогда не пользовались. Сейчас в Сети можно найти сотни жалоб и обсуждений подобного поведения сотрудников банков.

    В материале отмечается, что при этом жалобы на незаконные запросы кредитных историй рассматриваются обычно в течение нескольких месяцев. После этого к процессу подключаются высшие инстанции, а это, в свою очередь, также затягивает и усложняет процесс рассмотрения жалобы.

    Штраф за незаконный запрос кредитной истории гражданина банки не останавливает, потому что он составляет символические 30–50 тысяч рублей. В Государственной думе обещают кратно увеличить наказание.

    Сбербанк узнал о возможной утечке учетных записей по кредитным картам 3 октября. Банковская Служба безопасности сразу взяла за основную версию умышленные действия их сотрудника и вместе с правоохранителями провела внутреннее расследование.

    Сбербанк нашел сотрудника, который пытался похитить клиентскую информацию. Он признался в преступлении.

    Руководство банка сделало серьезные выводы и кардинально усилило контроль доступа к работе систем среди сотрудников банка, отметил глава Сбербанка Герман Греф.