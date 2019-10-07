Центробанк рассказал о незаконном поиске клиентов банками

Греф рассказал о поисках похитителя данных клиентов Подробнее

На банковских клиентов, которые исправно выплачивают кредиты, совершаются настоящие маркетинговые атаки со стороны других кредитных организаций, услугами которых эти граждане никогда не пользовались. Сейчас в Сети можно найти сотни жалоб и обсуждений подобного поведения сотрудников банков.

В материале отмечается, что при этом жалобы на незаконные запросы кредитных историй рассматриваются обычно в течение нескольких месяцев. После этого к процессу подключаются высшие инстанции, а это, в свою очередь, также затягивает и усложняет процесс рассмотрения жалобы.

Штраф за незаконный запрос кредитной истории гражданина банки не останавливает, потому что он составляет символические 30–50 тысяч рублей. В Государственной думе обещают кратно увеличить наказание.

Сбербанк узнал о возможной утечке учетных записей по кредитным картам 3 октября. Банковская Служба безопасности сразу взяла за основную версию умышленные действия их сотрудника и вместе с правоохранителями провела внутреннее расследование.

Сбербанк нашел сотрудника, который пытался похитить клиентскую информацию. Он признался в преступлении.

Руководство банка сделало серьезные выводы и кардинально усилило контроль доступа к работе систем среди сотрудников банка, отметил глава Сбербанка Герман Греф.