Центробанк проверит банки на доступность для инвалидов

Центробанк проведет проверку банков, которая должна будет показать, насколько кредитные услуги доступны для инвалидов. Для проверки привлекут «тайных покупателей» — маломобильных граждан, людей со слабым зрением и слухом, а также ментальных инвалидов.

Проверять будут офисы, сайты, колл-центры и мобильные приложения порядка двух десятков кредитных организаций, лидирующих по активам. При этом тестировать будут только организации, которые изначально сделали свои услуги доступными для людей с ограниченными возможностями.

После проверок Банк России составит список наиболее удобных для инвалидов банков. На исследование и составления рейтинга ЦБ выделит 13,7 миллионов рублей, сообщила газета «Известия».

На данный момент Сбербанк пока является наиболее внимательным к потребностям инвалидов.

Как говорят эксперты, развитие специальных услуг для инвалидов увеличит расходы банков на 1–2% от ежегодной операционной прибыли. При этом компенсировать эти издержки за счет расширения клиентуры среди инвалидов не получится.