Центробанк предложил возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги

Центробанк хочет обязать банки приостанавливать зачисление денег на счета, которые есть в базе регулятора. За это время человек успеет сообщить о мошенничестве, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По словам Уварова, в базе Центробанка хранится информация в том числе и о дропперских счетах. Эти счета мошенники используют для снятия похищенных денег. Также в базе есть сведения о попытках перевода денег без согласия клиента.

«Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», — пояснил директор департамента «Известиям».

Он уточнил, что речь идет о так называемом периоде охлаждения, когда у человека появляется время для обдумывания своих действий. Согласно закону, денежный перевод может идти до трех рабочих дней, поэтому ЦБ не нарушит никаких прав россиян.