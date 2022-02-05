Центробанк нашел способ борьбы с телефонными мошенниками

Центробанк предложил способ борьбы с телефонными мошенниками и дропперами — их помощниками. Регулятор планирует создать черный список с их именами. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По словам Уварова, доступ к базе данных с информацией о дропперах предоставят всем банкам. Жертвы мошенников должны будут сообщить полиции, куда они перевели деньги. С помощью предоставленных сведений будут вычислять владельца карты или счета. Имя этого человека автоматически попадет в черный список. Потом специалисты смогут проверить и заблокировать подозрительные переводы людям из базы.

«Предполагается, что если информация о счете есть в нашей базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, то банк сможет ограничивать дистанционный доступ к нему», — привел слова Уварова сайт kp.ru.

Эксперты предложили на сутки замораживать деньги на подозрительных счетах. За это время жертва мошенников сможет отменить перевод. Также предлагается блокировать счет предполагаемого злоумышленника на 25-30 дней. Для восстановления доступа владельцу счета придется прийти в банк с паспортом и доказать законность получения денег.