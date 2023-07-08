Общество 08 июля 2023, 02:29 Центробанк нашел альтернативу ипотеке «Известия»: Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке Pxhere

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В Центробанке рассматривают лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на регулятор.

Для этого нужно установить минимальные требования к устойчивости игроков рынка. Также необходимо выровнять условия для аренды и ипотеки в части налогов. Это вариант, как отмечается, подойдет тем, у кого нет возможности внести первоначальный взнос.

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Новый продукт, как отметили в Центробанке, может стать лишь дополнением к уже существующим вариантам. Для его развития важна поддержка государства.

Президент России Владимир Путине поручил правительству рассмотреть возможность увеличения максимальной суммы льготной ипотеки для многодетных семей. Исключение составляют столичные регионы — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. При приобретении жилого помещения площадью свыше 60 «квадратов» сумму льготной ипотеки предложили поднять до девяти миллионов рублей. Если площадь покупаемого жилья превышает 80 квадратных метров, то лимит должен быть 12 миллионов рублей.