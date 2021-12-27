Центробанк будет отслеживать все денежные переводы между физическими лицами. Регулятор начнет заращивать данные у финансовых организаций в 2022 году, сообщил РБК со ссылкой на источники.

По информации авторов статьи, кредитные организации получили от ЦБ новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами. Согласно документу, Центробанку теперь будут предоставлять сведения обо всех p2p-транзакциях — переводах от физлица физлицу. Регулятору будут сообщать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.

Как уточнил зампред правления «Совкомбанка» Олег Машталяр, новые правила начнут действовать с января 2022 года. В Центробанке пояснили, что к p2p-операциям не относятся перечисления средств на депозитные счета, а также переводы на инвестиционные и кредитные счета. Не будут отслеживаться переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В ЦБ подчеркнули, что нововведение решили ввести для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и принимающими оплату на личные карты бизнесменами.