Общество 14 сентября 2023, 18:06 Центробанк: гражданину могут отказать в обращении, если ранее он получил ответ «по существу поставленного вопроса»

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В пресс-службе Банка России рассказали, что гражданину может быть отказано в обращении, если ранее он получил от ЦБ ответ «по существу поставленного вопроса». Об этом сообщила «Парламентская газета».

Также запрет будет распространяться на тех граждан, которые пришли на прием с признаками наркотического, токсического или алкогольного опьянения.

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В пресс-службе пояснили, что перед тем, как попасть на личный прием в Общественную приемную, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефонам контактного центра, а также онлайн на официальном сайте в разделе «Контактная информация».