14 сентября 2023, 18:06
Центробанк: гражданину могут отказать в обращении, если ранее он получил ответ «по существу поставленного вопроса»
В пресс-службе Банка России рассказали, что гражданину может быть отказано в обращении, если ранее он получил от ЦБ ответ «по существу поставленного вопроса». Об этом сообщила «Парламентская газета».
Также запрет будет распространяться на тех граждан, которые пришли на прием с признаками наркотического, токсического или алкогольного опьянения.
Реклама
В пресс-службе пояснили, что перед тем, как попасть на личный прием в Общественную приемную, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефонам контактного центра, а также онлайн на официальном сайте в разделе «Контактная информация».
Центробанк
Реклама
Реклама