Общество 26 января 2024, 15:10 Центральный водопровод построили по федеральному проекту в Дзержинске

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Строительство центрального водопровода в рамках федерального проекта завершилось в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на администрацию города.

Протяженность водопровода составляет семь километров, на его строительство выделили более миллиарда рублей из федерального бюджета. Новый объект обеспечивает надежность централизованной системы водоснабжения 35% территории Дзержинска.

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Отмечается, что также в городе продолжается строительство второй нитки Тепловского водозабора и главного городского канализационного коллектора, его планируют завершить до конца 2024 года.