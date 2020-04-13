Центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом создали в России
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков рассказал RT, что в стране создан центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам Волкова, основная задача штаба заключается в контроле за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, которые содержатся в местах лишения свободы.
Это касается и сотрудников этих учреждений. Специалисты в области юриспруденции и медицины, а также представители региональных комиссий вошли в штаб. Первое заседание должно состояться 15 апреля.
«Штаб намерен наладить взаимодействие с ФСИН России и иными ведомствами для решения острых проблем, связанных с ограничением общественного контроля», — добавил общественник.