Центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом создали в России

По словам Волкова, основная задача штаба заключается в контроле за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, которые содержатся в местах лишения свободы.

Это касается и сотрудников этих учреждений. Специалисты в области юриспруденции и медицины, а также представители региональных комиссий вошли в штаб. Первое заседание должно состояться 15 апреля.

«Штаб намерен наладить взаимодействие с ФСИН России и иными ведомствами для решения острых проблем, связанных с ограничением общественного контроля», — добавил общественник.