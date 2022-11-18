18 ноября 2022, 16:20
Центральный парк с фотозоной открылся в Тазовском районе ЯНАО
Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков сообщил об открытии парка с фотозоной и скейт-площадкой в селе Антипаюта. Об этом написал «Ямал-Медиа».
Площадь, где будет размещаться фотозона и скейтпарк, находятся возле здания Дома Культуры. Там также были установлены скамейки и сцена для проведения концертов.
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Проверить качество скейт-площадки местным жителям удастся только будущей весной, отметил Паршаков.
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