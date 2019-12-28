Центральные улицы Москвы стали пешеходными до 6 января

Ряд улиц в центре Москвы станет пешеходной зоной с субботы, 28 декабря, по 6 января на время проведения новогодних мероприятий. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Изменения схемы движения связаны с проведением праздничных мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», уточняет РИА «Новости». Для жителей и гостей столицы проведут концерты, спектакли, а также различные мастер-классы.

Так, начиная с 02.00 28 декабря и до 22.00 6 января 2020 года будут перекрыты участки: Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); улицы Охотный Ряд (от улицы Моховой до Театрального проезда); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).

Пешеходными в этот период также станут Большая Никитская улица (от Романова переулка до Моховой улицы) и Большая Дмитровская улица (от улицы Охотный ряд до Дмитровского переулка). Движение автомобилей будет перекрыто по Малому Гнездниковскому, Газетному, Леонтьевскому, Глинищевскому Никитскому и Брюсову переулкам.

Во время проведения новогодних и рождественских мероприятий в ряде муниципалитетов Подмосковья также будет ограничено движение транспорта. Такие меры предпринимают для обеспечения безопасности жителей.