Центральные улицы Москвы стали пешеходными до 6 января
Изменения схемы движения связаны с проведением праздничных мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», уточняет РИА «Новости». Для жителей и гостей столицы проведут концерты, спектакли, а также различные мастер-классы.
Так, начиная с 02.00 28 декабря и до 22.00 6 января 2020 года будут перекрыты участки: Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); улицы Охотный Ряд (от улицы Моховой до Театрального проезда); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).
Пешеходными в этот период также станут Большая Никитская улица (от Романова переулка до Моховой улицы) и Большая Дмитровская улица (от улицы Охотный ряд до Дмитровского переулка). Движение автомобилей будет перекрыто по Малому Гнездниковскому, Газетному, Леонтьевскому, Глинищевскому Никитскому и Брюсову переулкам.
Во время проведения новогодних и рождественских мероприятий в ряде муниципалитетов Подмосковья также будет ограничено движение транспорта. Такие меры предпринимают для обеспечения безопасности жителей.