Общество 18 мая 2023, 11:17 Центральные улицы и набережные Москвы перекроют из-за спортивных марафонов Движение в центре Москвы частично ограничат утром 20 и 21 мая из-за «Зеленого марафона» РИА «Новости»

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На выходных в центре столицы пройдут спортивные мероприятия: «Зеленый марафон», велогонки «Садовое кольцо» и Московский весенний велофестиваль, из-за чего некоторые улицы будут перекрыты. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Москвичей и гостей столицы предупредили о временных ограничениях для транспорта на нескольких центральных улицах утром 20 и 21 мая. Так, 20 мая из-за проведения «Зеленого марафона» закроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Устьинскую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Лужнецкую, Фрунзенскую набережные.

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Также перекроют несколько улиц: Ильинку, Варварку, Балчуг, Новую и Старую площади. Недоступны для проезда автотранспорта будут Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Малый Устьинский мосты.

21 мая из-за велогонки «Садовое кольцо» и «Московского весеннего велофестиваля» закроют Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова.

20 мая с 00:01 до завершения мероприятия нельзя будет парковаться на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, а также парковку закроют на набережных в местах ограничений.

Горожан призывают на время ограничений пользоваться общественным транспортом.

Ранее москвичам рассказали, что во время акции «Ночь в музее» в Москве пройдет фестиваль «Спорт есть искусство».