Центральную площадь Владивостока расстреляли снегом из пушки. Видео

Жители Владивостока не дождались снега от природы и решили взять ситуацию в свои руки. Центральную площадь города засыпали искусственным снегом — из специальной снежной пушки.

Жители города наперебой делятся в соцсетях радостным событием: в городе появился снег. Ранее власти города пообещали, что к новому году снег будет при любой погоде. Свое слово они сдержали, сообщил сайт информационного агентства PrimaMedia.

На центральной площади города с самого утра работает специальная снежная пушка. Не слишком избалованные настоящим снегом, горожане пишут в соцсетях: это настоящее чудо.

«Снег на площади будет — даже если он не выпадет сам», — ранее заверила вице-мэр Татьяна Бережная.