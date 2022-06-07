Центральному детскому магазину на Лубянке исполнилось 65 лет

Главному детскому магазину страны исполнилось 65 лет. В честь юбилея Центрального детского магазина на Лубянке организаторы подготовили более 50 праздничных мероприятий.

В главном атриуме прошли мастер-классы для детей, а затем модный показ с элементами циркового шоу. Но самым ярким событием стал мультпарад. В нем участвовали 25 российских и советских персонажей мультфильмов. По магазину прошли Маша и Медведь, а также Чебурашка, Смешарики и другие. Шествие возглавляла Баба-яга.

На протяжении всей истории ЦДМ является флагманом детской индустрии. К юбилею нашли и перевыпустили путеводитель 1957 года. Уже тогда сервисы и услуги магазина опережали свое время.

«Уже в 1957 году можно было заказать доставку в конкретный день и конкретный час, это очень необычно и здорово, что уже тогда было продумано. Были комнаты матери и ребенка, причем не обычные, а с небольшой развлекательной площадкой», — рассказал генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев.

Праздничные мероприятия в честь 65-летия Центрального детского мира магазина длились более месяца. Всего их посетили около одного миллиона человек.