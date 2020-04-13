Центр занятости подыскал тюменке работу в салоне эротического массажа

Все работы хороши, особенно во время эпидемии. Жительнице Тюмени в центре занятости предложили вакансию администратора в салоне эротического массажа. Ей на полном серьезе обещали «общение с интересными людьми и гостей с достойным доходом».

«Предварительно признав безработной, мне прислали несколько объявлений потенциальных работодателей. Например, там было предложение от клининговой компании, им требовался администратор. Но одно из предложений меня очень удивило», — рассказала порталу 72.ru Татьяна К.

Собеседница добавила, что полезла в интернет, чтобы раздобыть более подробную информацию об одной из вакансий, и увидела на главной сайта компании полуголых девушек. Это оказался салон эротического массажа. Татьяна заявила, что для нее это было очень унизительно. Женщина подчеркнула, что ей обязательно придется туда ехать, чтобы получить отказ и остаться на учете в центре занятости. В сложившейся из-за коронавируса ситуации это опасно для жизни.

В департаменте труда и занятости населения Тюменской области пояснили, что ответственность за полноту, достоверность и актуальность информации о вакансии несут сами работодатели. Они подают свои вакансии в центр занятости каждый месяц. Это не освобождает сотрудников центра от обязанности проверять каждую вакансию, чтобы в ней не было ничего оскорбительного.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в ближайшее время в России из-за пандемии утроится число безработных.

Многие организации в России перевели своих сотрудников на удаленную работу на время пандемии. Власти большинства регионов РФ ввели режим жесткой самоизоляции. Людям запретили без серьезной причины выходить на улицу. По состоянию на 13 апреля российские медики зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом.