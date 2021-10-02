Центр водного туризма захотели открыть в Хакасии

В районе Усть-Абакана в Хакасии планируют создать центр водного туризма. Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей, сообщила генеральный директор компании «Водный оператор «Стихия воды» Елена Гопина в разговоре с ТАСС.

«В этом году был дан старт проекту — построен первый эллинг-домик для глемпинга, протестировали особенности размещения, изучили уровень Красноярского водохранилища в районе Усть-Абакана для швартовки суден. Общий объем инвестиций для полной реализации проекта составит порядка 500 млн рублей», — сообщила Гопина.

Она также добавила, что участок земли взят в аренду сроком на 10 лет. Всю необходимую инфраструктуру планируется создать в течение ближайших пяти лет.

Центр создается при поддержке правительства республики, уточнила агентству заместитель главы республики Ирина Войнова.

Реализация проекта, как отметила Гопина, будет поэтапной. В следующем году в планах создать глемпинг из пяти домов, а также причальный комплекс для швартовки катеров и яхт. Кроме того, планируется запуск прогулок на туристических корабликах, создание парусной школы и конгресс-холла на 300 человек. "

Как сообщила гендиректор компании, проект предусматривает создание пространства с доступной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья.