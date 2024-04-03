Общество 03 апреля 2024, 17:45 Центр «Велес» сообщил о строительстве «Парка северных животных» в Ленобласти

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Территорию бывшей воинской части, располагавшейся в поселке Первомайское-1 Рощинского сельского поселения в Ленобласти, официально передали центру реабилитации диких зверей «Велес». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей организации.

На участке планируют построить «Парк северных животных». Работы займут примерно пять лет. Благодаря реализации проекта подопечные центра смогут перебраться из клеток в привольные вольеры.

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Предполагается, что приют будет частично обеспечивать себя средствами от оказания услуг населению.