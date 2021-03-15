Центр «Вектор» решил зарегистрировать новую вакцину от оспы

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора проводит клинические исследования новой вакцины от оспы. Препарат планируют зарегистрировать в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Вакцину испытывают на 334 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. В препарате «с помощью генной инженерии были „выключены“ шесть опасных генов», что делает его безопаснее существующих аналогов, которые не подходят для вакцинации людей с ослабленным иммунитетом, рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом разработка «Вектора» «имеет оптимальную генетическую композицию для формирования иммунного ответа», сказано в релизе.

Последний случай заболевания человека натуральной оспой произошел в 1977 году в Сомали. В 1980-м объявили о полной победе над болезнью.

Это произошло благодаря глобальной программе вакцинации. Во всем мире хранить и исследовать вирус оспы могут только российский «Вектор» и один из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

«Вектор» разработал и уже зарегистрировал собственную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в две-три недели. Иммунитет появляется через 40 дней после первого укола.