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    05 мая 2021, 08:27

    «Вектор» начал клинические испытания по трехкратному введению «ЭпиВакКороны»

    Екатерина Шамина

    Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора объявил о начале первой и второй фазы клинических испытаний по трехкратному введению препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона». При такой вакцинации состав препарата не меняется.

    «Вектор» начал клинические испытания по трехкратному введению «ЭпиВакКороны»

    Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков во время видеозвонка с доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анчи Барановой.

    «Клинические испытания I–II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал Рыжиков.

    Он отметил, что на приматах трехкратная вакцинация была проведена в мае прошлого года. Специалисты до сих пор наблюдают за животными. В конце июля иммунизировали хорьков и морских свинок, на которых ученые проверили эффективность двукратной и трехкратной вакцинации.

    «Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден прежде всего на приматах», — заключил ученый.

    Разработка научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России.