«Вектор» начал клинические испытания по трехкратному введению «ЭпиВакКороны»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора объявил о начале первой и второй фазы клинических испытаний по трехкратному введению препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона». При такой вакцинации состав препарата не меняется.

Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков во время видеозвонка с доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анчи Барановой.

«Клинические испытания I–II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал Рыжиков.

Он отметил, что на приматах трехкратная вакцинация была проведена в мае прошлого года. Специалисты до сих пор наблюдают за животными. В конце июля иммунизировали хорьков и морских свинок, на которых ученые проверили эффективность двукратной и трехкратной вакцинации.

«Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден прежде всего на приматах», — заключил ученый.

Разработка научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России.