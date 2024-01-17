Общество 17 января 2024, 10:44 Центр «Ватутинки» в Москве отремонтируют в 2024 году Реконструкцию культурного центра «Ватутинки» в Новой Москве завершат в 2024 году vk.com/ok.vatutinki / Global Look Press

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Культурный центр «Ватутинки» в поселении Десеновском в ТиНАО откроют после реконструкции в этом году. Об этом сообщил руководитель московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, это один из старейших исторических домов культуры. Но за годы его существования здание устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому власти приняли решение реконструировать его.

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«Объект сейчас находится в высокой степени готовности, и уже в 2024 году жители поселка получат в шаговой доступности просторный современный дом культуры», — рассказал Жидкин.

Работы на объекте финансируются за счет адресной инвестиционной программы Москвы. Специалисты уже закончили строительство еще одного уровня — там будет открытая смотровая площадка. Площадь культурного центра после ремонта достигнет отметки 3300 квадратных метров.

Здесь оборудуют универсальный концертный зал на 300 человек со сценой и необходимой аппаратурой и реквизитом оборудуют внутри здания. Посетителям будут доступны библиотека, различные студии, спортивный и танцевальные залы, аудитории для кружков и буфет.

Также еще девять культурных объектов возведут в Новой Москве.