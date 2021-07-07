Центр вакцинации открыли в Лужниках

Центр вакцинации от коронавируса открылся на московском стадионе Лужники. На открытии присутствовал мэр города Сергей Собянин, сообщил ТАСС.

«Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарове и в „Садоводе“ общей мощностью около четырех тысяч человек в сутки, этого оказалось крайне мало, услуга очень востребована», — сказал Собянин.

По словам мэра, этот центр является одним из крупнейших в мире, написал RT. Собянин отметил, что прививать там будут в основном мигрантов, но не откажут и желающим вакцинироваться москвичам.