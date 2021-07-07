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    07 июля 2021, 22:16

    Центр вакцинации открыли в Лужниках

    Полина Гребенщикова

    Центр вакцинации от коронавируса открылся на московском стадионе Лужники. На открытии присутствовал мэр города Сергей Собянин, сообщил ТАСС.

    «Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарове и в „Садоводе“ общей мощностью около четырех тысяч человек в сутки, этого оказалось крайне мало, услуга очень востребована», — сказал Собянин.

    По словам мэра, этот центр является одним из крупнейших в мире, написал RT. Собянин отметил, что прививать там будут в основном мигрантов, но не откажут и желающим вакцинироваться москвичам.