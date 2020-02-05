Центр в Тюмени, где разместят россиян из Уханя, показали изнутри. Фото и видео
Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса показал фото Grаdсеntеr и самих номеров. В учреждении уже установили все необходимое медицинское оборудование и завезли лекарства.
«Для каждого россиянина подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделили детям. В номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки», — сказано в сообщении штаба.
Всего прибывшим россиянам придется провести в реабилитационном центре две недели, так как карантин — обязательная процедура. Первый самолет уже приземлился в аэропорту Рощино.
Медучреждение уже осмотрели министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Тюменской области Александр Моор. Они оценили готовность Gradcenter принять первых россиян и проверили наличие медикаментов. Накануне в центр приезжала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас она ждет пассажиров в аэропорту Рощино. Туда уже приехали и грузовики, которые доставят багаж прилетевших.
Как рассказали в российском посольстве в Китае, в ночь на 5 февраля из Уханя вылетели 144 человека. «Из них граждан России — 128 человек, граждан СНГ — 16 человек», — цитирует РИА «Новости» заявление дипмиссии.
Людей привозили в аэропорт на арендованных автобусах. Эвакуацию проводили из 10 городов, находящихся в разных частях провинции. Представитель оперативного штаба отметил, что вернувшиеся граждане не были туристами. В Китае они учились и работали.
По словам Поповой, после приземления в Тюмени самолет полностью продезинфицируют. Обработку сделают как снаружи лайнера, так и на борту.
Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Сейчас число инфицированных достигло уже более 20 тысяч человек. Смертью закончились 492 случая заражения. Вице-премьер Татьяна Голикова в начале февраля объявила об эвакуации россиян и граждан других стран из Китая. Все, кто захотел уехать, пройдут карантин в Тюменской области.
Главное о коронавирусе на 5 февраля — в материале «360».