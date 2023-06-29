Общество 29 июня 2023, 18:47 Центр управления сетями «Нижновэнерго» открыли в Нижнем Новгороде

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин совместно с генеральным директором «Россети центр и Приволжье» Игорем Маковским открыли центр управления сетями «Нижновэнерго». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Центр с отечественными разработками позволит повысить надежность электроснабжения в области, он ведет удаленное управление 262 подстанциями.

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Отмечается, что диспетчеры «Нижновэнерго» в режиме реального времени могут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры и организовывать работу бригад по ликвидации различных нарушений.