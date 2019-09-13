Центр управления регионом открылся в Реутове

Муниципальный Центр управления регионом открыли в Реутове. До этого он почти четыре месяца функционировал в тестовом режиме.

Источник фото: телеканал «360»

Данные из ЦУР позволят руководству муниципалитета и области в реальном времени отслеживать ситуацию в ЖКХ, энергетике, анализировать и обрабатывать обращения с портала «Добродел», мониторить данные более чем с 700 камер городского видеонаблюдения.

Как выяснилось во время презентации нового Центра, ключевая проблема в Реутове — нехватка парковок. Об этом губернатору Андрею Воробьеву рассказали сотрудники ЦУР.

Работники Центра отметили, что за несколько месяцев работы ЦУР количество повторных и просроченных обращений сократилось, но своей главной целью сотрудники, конечно, ставят отсутствие обращений.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Реутова Станислав Каторов назвал ЦУР центром принятия решений, показал, как в режиме онлайн получается отслеживать жизнь города и его болевые точки.

Новая система стала частью пилотного проекта «Умный город». Благодаря ей сократятся сроки и повысится качество решения жилищно-коммунальных проблем жителей.

Центр управления регионом работает в Московской области с декабря 2018 года. Создание платформы — это часть реализации нацпроекта «Цифровая экономика», обозначенного президентом России.

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Информация поступает в ЦУР по четырем каналам: горячая линия губернатора, портал «Добродел», профильные ведомства и соцсети.

В Центре работают сотрудники профильных ведомств и министерств. Для удобства всю информацию распределяют на 11 профильных блоков: транспорт и дороги, здравоохранение, образование, социальная защита, экология, строительство, безопасность, нацпроекты и торги, ЖКХ, государственные услуги, СМИ и социальные сети.

Благодаря ЦУР порядка 70% проблем решают в оперативном режиме, а оставшиеся 30% — это более ресурсоемкие жалобы и предложения. Например, строительство объекта или улучшение инфраструктуры.