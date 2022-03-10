Центр трансплантации почки открылся при Клинической больнице Святителя Луки в Петербурге

Центр трансплантации почки открыли при петербургской Клинической больнице Святителя Луки. Уже в марте там пройдет первая трансплантация, сообщила газета «Петербургский дневник».

Центр оснащен новейшим медицинским оборудованием, включая последнюю модель робот-ассистированной установки Da Vinci Xi.

«Учреждение является лидером по оказанию урологической, онкоурологической помощи с использованием всех видов высоких технологий. В области урологии мы проводим около шести тысяч вмешательств в год. Это колоссальный опыт, который мы можем применить для лечения пациентов в том числе и с пересаженной почкой», — рассказал главный врач Клинической больницы Святого Луки доктор медицинских наук Сергей Попов.