Общество 18 августа 2023, 18:29 Центр соцобслуживания «Доверие» откроют осенью в Салехарде

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Строительство современного центра соцобслуживания «Доверие» планируют завершить этой осенью в городе Салехарде. Об этом сообщил «Ямал-медиа».

Отмечается, что учреждение будет предназначено для помощи людям с ограниченными возможностями и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас центр готов более чем на 90%.

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Как сообщило «Север-пресс», одновременно получать соцуслуги в учреждении смогут до 100 человек.