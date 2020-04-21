Центр социальной адаптации продолжил помогать бездомным во время пандемии

На покупку дополнительных наборов сухого пайка выделили бюджетные деньги. Они помогут оставить без изменений уровень обеспечения питания людей, оказавшихся без дома.

На улицах Москвы работает «Социальный патруль». Он советует бездомным людям направляться в Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки для получения помощи. Если у бездомных появляются симптомы недомогания, им вызывают скорую помощь.

«Если возникает необходимость, то сотрудники незамедлительно вызывают скорую помощь, которая может госпитализировать бездомного вне зависимости от того, есть у него документы или нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.