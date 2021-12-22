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    22 декабря 2021, 01:38

    Центр социальной адаптации открыли в Салехарде

    Артур Блянихов

    В столице Ямала появился центр социальной адаптации для людей с ментальными нарушениями. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

    Выпускница школы соцпредпринимательства Светлана Приходько открыла центр адаптации. В августе она получила полмиллиона рублей на создание и развитие своего проекта. На эти деньги она купила технику, мебель и пособия для занятий. Теперь у пациентов центра будет возможность получить первые навыки в быту под присмотром соцработника, медика и психолога.