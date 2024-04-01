Общество 01 апреля 2024, 17:32 Центр реабилитации диких животных создадут в Нижегородской области

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В Нижегородской области появится центр реабилитации диких животных. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Идея создания цетрародилась уже давно, но теперь решили ее реализовать. Дело в том, что местные жители находят тысячи раненых зверей и птиц, которым нужна помощь. В центре, строительство которого запланировали на 2025 год, ее смогут оказывать квалифицированные специалисты.

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Учреждение создадут за счет бюджета Нижегородской области.

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