Центр правовой помощи подвел итоги работы с неправомерным использованием личных данных пользователей. По их информации, чаще всего граждане сталкиваются с обработкой своих персональных данных без их согласия. С такими жалобами выступили 56% заявителей организации, написал сайт NEWS.ru.

По словам директора центра Людмилы Куровской, еще 14% граждан пострадали от мошенничества с использованием их личной информации, а 8% — от применения персональных данных с целью рекламы.

«Только в претензионном порядке удалось списать 55% задолженности, которая образовалась у людей из-за мошеннических действий неустановленных лиц, когда аферисты незаконно оформили кредиты на имена пострадавших», — добавила Куровская.

Эксперт отметила, что лучший способ защититься от правонарушений — соблюдать правила безопасности в интернете. Она порекомендовала не пересылать никому копии паспортов, не вводить личную информацию на непроверенных сайтах, а также избегать телефонных разговоров с подозрительными лицами.