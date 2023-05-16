Общество 16 мая 2023, 17:50 Центр погоды «Фобос»: купаться в Сочи можно будет только в июне

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В этом году в Сочи стоит аномально холодная погода, поэтому купаться в Черном море можно будет только в июне. Об этом «ФедералПресс» рассказали в центре погоды «Фобос».

Обычно уже в мае можно наблюдать в Сочи массовое появление купающихся. Но в этом году из-за длительных дождей и низких температур вода прогрелась только до +14…+16 градусов. А до комфортной температуры море дойдет только в июне.

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