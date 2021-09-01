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    01 сентября 2021, 15:02

    Центр поддержки талантливых школьников откроется в Кирове

    Дарья Морозова

    Центр поддержки и развития талантливых школьников откроется в Кирове с начала учебного года. Об этом сообщил сайт Свойкировский.рф.

    По данным ИА Nation News, центр создало правительство совместно с фондом «Талант и успех». Он будет подразделением Центра дополнительного образования одаренных школьников.

    Сотрудники центра будут искать школьников, которые обладают талантами в сферах науки, искусства и спорта.

    Для участников будут организованы кружки, лаборатории, практикумы, интенсивы, олимпиады по точным и естественным наукам.