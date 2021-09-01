Центр поддержки талантливых школьников откроется в Кирове

Центр поддержки и развития талантливых школьников откроется в Кирове с начала учебного года. Об этом сообщил сайт Свойкировский.рф.

По данным ИА Nation News, центр создало правительство совместно с фондом «Талант и успех». Он будет подразделением Центра дополнительного образования одаренных школьников. Сотрудники центра будут искать школьников, которые обладают талантами в сферах науки, искусства и спорта. Для участников будут организованы кружки, лаборатории, практикумы, интенсивы, олимпиады по точным и естественным наукам.