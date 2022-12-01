Общество 01 декабря 2022, 13:25 Центр по поиску врачей открылся в Курганской области

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Департамент здравоохранения Курганской области открыл центр для трудоустройства медицинских работников. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.

Отмечается, что обратившиеся в центр потенциальные работники смогут узнать о всех положенных льготах и мерах соцподдержки. Центр начинает свою работу с 1 декабря, его открытие позволит решить проблему дефицита врачей в области.

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Специалисты учреждения запишут каждый отклик на вакансию и ответят на все интересующие вопросы по трудоустройству.

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