Центр патологии речи откроется в Ноябрьске на улице 8 Марта в доме № 6. На данный момент центр обустраивается. Стройку посетили глава города Алексей Романов и главный врач Ноябрьского ПНД Александр Кетов. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Посетители проверили, как проходят ремонтные работы. Новый центр будет оборудован 13-ю кабинетами со специалистами. «Новоселье запланировали осенью. Маленьких горожан в центре примут специалисты узкого направления, работающие с патологией речи. Родители очень ждут, когда центр заработает в полную силу. Благодаря медицинским специалистам дети получают специализированную и реабилитационную помощь», — рассказал в своем Telegram-канале Алексей Романов.