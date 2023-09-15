Общество 15 сентября 2023, 14:44 Центр отдыха «Турист» переедет из Нижнего Новгорода на Бор

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Центр активного отдыха «Турист» сменит локацию и переедет с Гребного канала в Нижнем Новгороде на Бор. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Соответствующее решение принял в четверг совет по земельным и имущественным отношениям. Базу отдыха разместят на левом берегу Волги, ее возведут на территории в 193 тысячи квадратных метров.

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Отмечается, что строительство центра «Турист» на Бору обойдется в 168 миллионов рублей, его планируют возвести в течение пяти лет.