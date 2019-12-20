Центр Москвы украсили к Новому году в космическом стиле

Праздничные площадки украсили более 130 километрами светодиодных гирлянд, 100 километрами бус, 150 тысячами игрушек и декоративных элементов. А еще новогоднее убранство включает около 100 инсталляций о космосе. Жители и гости Москвы могут сфотографироваться в летательном аппарате и пройти через космический тоннель.

Первая праздничная площадка открылась на Тверской улице — от Козицкого переулка до Столешникова. На ней горожане перенесутся в атмосферу 1920–1930-х годов, когда люди еще только мечтали о покорении Вселенной.

У Тверской площади заработает аттракцион-карусель «Космический полет».Там установят металлический каркас в форме полусферы. Главные цвета в оформлении — синий, малиновый, голубой, фиолетовый и серебряный.

С 31 декабря по 5 января на Тверской, Моховой и Охотном Ряду пройдут народные гулянья, напомнила газета «Известия». На эти шесть дней три центральных улицы столицы превратятся в пешеходные.