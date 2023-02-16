Общество 16 февраля 2023, 13:12 Центр «Мой бизнес» для самозанятых откроют в Петербурге

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В Петербурге планируют открыть центр для самозанятых «Мой Бизнес». Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал директор «Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Валерий Береснев.

По его словам, открытие такого центра решит сразу несколько проблем. Во-первых, это позволит систематизировать данные о представителях творческих профессий, которые чаще других оформляют самозанятость. Также специалисты смогут поднять их до более крупных организационно-правовых форм, например, до малого бизнеса. Речь, конечно идет не обо всех, но о финансово стабильных и показывающих экономический рост. Еще одна цель — расширить возможности самозанятых.

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«Самозанятые не могут участвовать в госзакупках, нанимать персонал, чтобы привлечь новые заказы. Наша цель — предоставить самозанятым возможность зарабатывать больше, содействуя генерации спроса на их продукцию», — заключил Береснев.

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