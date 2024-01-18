Общество 18 января 2024, 10:20 Центр «Мои документы» в районе Лианозово переедет в новый офис Центр госуслуг в районе Лианозово в Москве переедет в офис на Абрамцевской улице РИА «Новости»

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Помещение площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров на Абрамцевской улице в Москве начали приспосабливать для центра госуслуг «Мои документы» района Лианозово. Новое здание будет соответствовать единым стандартам комфорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин рассказал, что в офисе подготовят новые перегородки: это позволит рациональнее обустроить кабинеты и создать уют для горожан. Вдобавок оснастят зоны ожидания с электронными табло. В центре позаботятся и об удобстве маломобильных посетителей.

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«Также обустроим зоны для оказания электронных услуг, установки терминалов оплаты и копирования», — добавил Васютин.

На первом этаже организуют просторные кабинеты для сотрудников и помещение для неторжественной регистрации брака. Здесь же появится современный диагностический комплекс, место для обмена книгами и зоны для родителей с детьми. Вдобавок оборудуют кабинет биометрии.

На втором этаже офиса расположат отдел по вопросам миграции, архив и зоны ожидания и приема. На третьем — комнату для отдыха и приема пищи, раздевалку и технические помещения. В подвале будут склад и архивы.

Ранее флагманскому офису «Мои документы» в центре Москвы исполнилось шесть лет. За это время его посетили более миллиона человек.