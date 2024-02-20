Эксклюзив 20 февраля 2024, 23:02 Центр «Маяк» и путешествия по стране. Разуваева рассказала о жизни молодежи из новых регионов Разуваева: жители новых регионов РФ активно участвуют в проектах Росмолодежи

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Молодые люди из новых регионов России активно принимают участие в проектах Росмолодежи. Об этом заявила глава федерального агентства Ксения Разуваева в беседе с «360».

Она отметила, что в новых регионах сформировали полноценные команды от организации, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей занимают ведущие позиции в конкурсах и программах Росмолодежи.

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«Мы создаем инфраструктуру, уже запущен отдельный большой молодежный центр в ЛНР и в самом Луганске. Сейчас открываются молодежные центры, их будет восемь открыто до конца текущего года — такие молодежные пространства, которые позволяют молодым людям объединяться в команды, придумывать проекты и получать все те возможности, которые в стране есть», — рассказала Разуваева.

Также глава Росмолодежи раскрыла подробности о новом образовательном центре «Маяк» в Запорожской области. По ее словам, там идет активная стадия ремонта и строительства новых пространств. Уже в 2024 году центр запустят, он станет точкой притяжения всех четырех новых российских регионов.

Две столицы — одна семья

В 2024 году молодежными столицами выбрали сразу два города — Москву и Владивосток. Как рассказала Разуваева, это имеет символическое значение. В конце прошлого года провели большой конкурс за название молодежной столицы, в него включили все регионы России, более миллиона человек приняли участие в голосовании. В итоге в лидеры выбились Москва и Владивосток с очень небольшим разрывом.

«Организационным комитетом было принято решение о том что у нас будет не одна молодежная столица, а сразу две. Это очень символично, потому что у нас год семьи, а семья это всегда не один. <…> Важную роль играет в нашей работе принцип „мы вместе“, поэтому объединение усилий двух таких разных городов, которые с двух сторон обнимают нашу страну», — заявила она.

Также Росмолодежь открыла большую программу путешествий по стране. Ее ключевыми участниками стали жители присоединенных к РФ территорий. Организация отдельно возит по разным городам группы ребят из новых регионов, в том числе и детей.