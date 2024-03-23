Важное 23 марта 2024, 20:42 Центр крови Подмосковья опубликовал график работы на 24 марта Телеканал «360»

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Желающие сдать кровь для пострадавших в теракте в Crocus City Hall в Подмосковье смогут сделать это завтра. Учреждения службы крови продолжат свою работу, сообщили в пресс-службе областного Центра крови.

Московский областной центр крови, расположенный на улице Металлургов, 37А, будет принимать доноров с 08:00 до 14:00 (работает ежедневно).

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Продолжит работать и отделение крови в Ступине на улице Чайковского 7, корпус 1. Время приема доноров: с 08:00 до 12:00

Отделение переливания крови в Пушкине на улице Авиационная, дом 35, корпус 3, 3-й этаж. Организация будет принимать доноров с 09:00 до 12:00.

Отделение переливания крови в Люберцах будет принимать доноров с 09:00 до 13:00.

Сдать кровь смогут и в Раменском. Сделать это можно будет завтра с 08:30 до 14:00 в здании перинатального центра на улице Малахова 14.

Отделение переливания крови в Мытищах будет работать с 09:00 до 12:00.

Тем, кто не успел сдать кровь 23 марта, но записался в очередь, можно будет сделать это завтра в период с 08:00 по 11:00. Прием первичных доноров будут осуществлять с 11:00 и до последнего.

Отделение переливания крови в Волоколамске на Рижском шоссе, дом 41, будет принимать доноров с 09:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Необходимое условие для сдачи крови — совершеннолетие. Запись не требуется.

Обособленные подразделения ГБУЗ МО МОЦК в Щелкове, Подольске, Орехово-Зуеве, Воскресенске начнут работу с понедельника. Они будут принимать желающих с 08:00 по 13:00.

Отделения переливания крови Московской области начнут плановую работу с понедельника. С графиком приема доноров можно ознакомится на сайте.

Стрельба в концертном зале началась вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по беззащитным людям. Затем в здании начался пожар.