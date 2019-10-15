Центр консультаций по вопросам недвижимости открылся в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове открылся 38-й консультационный центр Московского областного БТИ для получения помощи жителям в оформлении своей недвижимости. Новый центр расположился в МФЦ Дмитрова на улице Советская, д. 5 (5 этаж) в торгово-офисном центре СИТИ.

Как отметил министр имущественных отношений Владислав Коган, вопросы оформления имущества — сфера, от которой зависит благополучие человека. Верно оформленное имущество защищено государством, поэтому собственнику необходимо понять, как взаимодействовать со своим имуществом в соответствии с законом. Правительство области совместно с Московским областным БТИ, Союзом дачников Подмосковья и администрациями городских округов проводит кампанию по информированию граждан о порядке оформления недвижимости и разъяснению «дачного» законодательства. Также в помощь гражданам ГУП МО «МОБТИ» открывает консультационные центры на базе МФЦ на территории Московской области, где жители области могут получить бесплатную консультацию по имущественным вопросам. Сейчас в Московской области 38 консультационных центров, в которых с начала года проведено более 13 тысяч консультаций.

В Консультационных центрах ГУП МО «МОБТИ» граждане могут получить информацию по вопросам регистрации и оформления недвижимости, узнать о правилах перевода садового дома в жилой, обсудить со специалистами конкретные ситуации касательно землепользования.

«Открытие консультационных центров является частью совместного проекта с Министерством государственного управления информационных технологий и связи МО, запущенного в конце 2018 года для повышения осведомленности граждан в вопросах регистрации недвижимости. Консультационные центры ГУП МО „МОБТИ“ располагаются в МФЦ по всему Подмосковью, что дает возможность большему количеству граждан получить консультации квалифицированных специалистов Московского областного БТИ», — отметил Роман Ларин, генеральный директор Московского областного БТИ.

Узнать подробнее, ознакомиться с услугами или выбрать наиболее удобное отделение Московского областного БТИ можно на сайте mobti.ru или по телефону горячей линии: +7 (498) 568 88 88.