Центр консервативного лечения детского сколиоза откроют в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в конце ноября отроется амбулаторный центр консервативного лечения сколиоза на базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Об этом сообщила «Русская планета».

Руководитель амбулаторного центра консервативного лечения сколиоза Дина Рыбка рассказала, что в учреждении смогут проконсультироваться как жители России, так и граждане других стран. Отмечается, что в начале работы центр сможет принять за смену восемь пациентов. Позднее мощности увеличат согласно спросу.