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    17 ноября 2021, 15:20

    Центр консервативного лечения детского сколиоза откроют в Санкт-Петербурге

    В Петербурге в ноябре заработает центр консервативного лечения детского сколиоза

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге в конце ноября отроется амбулаторный центр консервативного лечения сколиоза на базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Об этом сообщила «Русская планета».

    Руководитель амбулаторного центра консервативного лечения сколиоза Дина Рыбка рассказала, что в учреждении смогут проконсультироваться как жители России, так и граждане других стран. Отмечается, что в начале работы центр сможет принять за смену восемь пациентов. Позднее мощности увеличат согласно спросу.