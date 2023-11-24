Общество 24 ноября 2023, 10:08 Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем открыли в Москве Центр коллективного пользования открыли в индустриальном парке «Руднево» Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В индустриальном парке «Руднево» заработал Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Градоначальник подчеркнул, что разработчики регулярно сталкиваются с одинаковой проблемой: им не удается создать опытный образец, в результате они не могут выйти на мелкую серию. Это связано с тем, что нет собственного оборудования, а есть только идея.

«Чтобы как-то поменять эту ситуацию и дать им возможность создавать современные образцы хорошего высокого качества, чтобы заказчик мог их увидеть и осознать, что это вообще за продукт, мы создали Центр коллективного пользования», — отметил Собянин.

ФЦ БАС позволяет ведущим разработчикам страны быть в партнерстве с производителями беспилотных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ. Один из основных объектов производственной инфраструктуры ФЦ БАС — Центр коллективного пользования.

Такая площадка уникальна, потому что она единственная на территории страны. Заказчикам оказывают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников. Кроме того, им помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы подготовить собственные проекты.

В зоне центра работают свыше 35 единиц высокотехнологичного оборудования. Среди них — 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Вдобавок для удобства есть участок механообработки, площадь покраски, сварки, аддитивной обработки и другое.

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