Центр Гамалеи подал документы на исследования вакцины для детей от 6 лет

В Центре имени Гамалеи рассказали о том, что уже началась подготовка к исследованиям вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Как рассказал директору учреждения Александр Гинцбург, заявка об этом уже подана в российское Министерство здравоохранения.

«Сегодня утром подали документы [на исследование вакцины для детей] на возраст 6-11 лет», — привел слова Александра Гинцбурга ТАСС. Директор Центра отметил, что уже можно говорить о примерных сроках начала вакцинации детей в России.

По словам медика, прививки от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет могут начать ставить уже в декабре, ближе к концу текущего года. Что касается вакцинации детей от 6 до 11 лет, то она может начаться в стране уже через два месяца. Гинцбург считает целесообразным внести прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок в России.

Ранее в Минздраве РФ уже зарегистрировали детскую вакцину Центра имени Гамалеи под названием «Спутник М». Вице-премьер России Татьяна Голикова делилась подробностями того, как будет проходить вакцинация. Для подростков старше 15 лет нужно будет их собственное согласие. Для тех, кто младше указанного возраста, потребуется согласие родителей.